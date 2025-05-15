Захарова назвала Зеленского «клоуном» спустя сутки ожидания переговоров в Стамбуле

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с переговорами в Стамбуле, заявив, что делегация РФ уже почти сутки ждет, когда Владимир Зеленский завершит свои выступления.
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