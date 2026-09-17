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Калужские новости

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Аэропорт Калуги снял ограничения воздушного пространства

Аэропорт Калуги снял ограничения воздушного пространства

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов после сообщения о сбитых в регионе БПЛА.

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