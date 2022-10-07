Из-за наводнений в Венесуэле эвакуировали свыше 60 тыс. человек

Во время сезона дождей в Венесуэле затопило около 8 тыс. домов, более 64 тыс. человек были временно размещены в приютах, заявил министр внутренних дел этой южноамериканской страны Ремихио Себальос 6 октября в эфире местной радиостанции Unión.