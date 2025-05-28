Зеленский заявил о постоянно наступающей Российской армии

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) постоянно наступают. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное».
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