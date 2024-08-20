Полиция Малайзии изъяла 52 устройства для добычи биткоинов и задержала семь майнеров

В Малайзии, в округе Сепанг, полиция провела спецоперацию по просьбе государственного энергетического предприятия Sarawak Energy, задержав лиц, подозреваемых в хищении электроэнергии, и изъяв оборудование для майнинга криптовалют.
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