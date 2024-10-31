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Розы завяли. Грузинская революция пустых тыкв ...

Розы завяли. Грузинская революция пустых тыкв ...

Выборы в древней Картли закончились ожидаемо, партия суверенитета «Грузинская мечта» победила, оппозиция столь же ожидаемо вышла помайданить.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Оппозиция столь же ожидаемо вышла помайданить.&quot; ГРУЗИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ВЫШЛА, А ГДЕ ЖЕ НУЛАНД СО СВОИМИ ПИРОЖКАМИ?!
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6 час.
Анфиса Иванова
Посмотрим в течении этого месяца, что там состоится...  Но военной балды я им не желаю...
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4 час.
Галина Смирнова
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2 час.

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