Розы завяли. Грузинская революция пустых тыкв ...

Владимир Соловьев "Оппозиция столь же ожидаемо вышла помайданить." ГРУЗИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ВЫШЛА, А ГДЕ ЖЕ НУЛАНД СО СВОИМИ ПИРОЖКАМИ?!

Анфиса Иванова Посмотрим в течении этого месяца, что там состоится... Но военной балды я им не желаю...