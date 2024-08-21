Когнитивно-поведенческая терапия даёт очевидные преимущества людям, которые прошли через лечение рака

Недавний анализ всех опубликованных исследований, посвящённых когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), выявил явные преимущества этого метода для улучшения психического здоровья и качества жизни людей, столкнувшихся с раком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии