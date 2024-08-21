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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Когнитивно-поведенческая терапия даёт очевидные преимущества людям, которые прошли через лечение рака

Недавний анализ всех опубликованных исследований, посвящённых когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), выявил явные преимущества этого метода для улучшения психического здоровья и качества жизни людей, столкнувшихся с раком.

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