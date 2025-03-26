США сообщили (а вернее спец.представитель Трампа Ричард Гренелл - бывший директор нац.разведки США), что ядерное оружие СССР никогда не принадлежало Украине и просто временно находилось на территории Украины после распада СССР, после чего было вывезено в Россию.
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