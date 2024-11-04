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ФК "Краснодар" продлил победную серию до 11 матчей, разгромив "Оренбург"

ФК "Краснодар" продлил победную серию до 11 матчей, разгромив "Оренбург"

Один из голов забил Джон Кордоба. Теперь он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров сезона вместе с Алексеем Батраковым из "Локомотива".

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