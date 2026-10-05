Выборы в кнессет и защита интересов пенсионеров -репатриантов

Форум в поддержку пенсионеров-репатриантов (далее – ФОРУМ) направил лидерам пяти политических партий – Габи Айзенкоту, Яиру Лапиду, Авигдору Либерману, Беньямину Нетаниягу и Моше Фейглину программу … .
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