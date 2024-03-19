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Аэропорт Сочи попросил «отрыть небо» для привлечения иностранных перевозчиков

Аэропорт Сочи попросил «отрыть небо» для привлечения иностранных перевозчиков

Аэропорт Сочи попросил на три года открыть небо для привлечения иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики высказались против появления конкурентов на своих основных направлениях, а в Минтрансе инициативу посчитали преждевременной.

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