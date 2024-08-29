БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Пора гнать его из России!»: Силиконовый «голыш» Филипп Киркоров славно повеселился на «Новой волне» и спел песню, подаренную Пугачёвой. Доколе?

«Пора гнать его из России!»: Силиконовый «голыш» Филипп Киркоров славно повеселился на «Новой волне» и спел песню, подаренную Пугачёвой. Доколе?

А помните, как совсем недавно, бесстрашный победитель «розовых кофточек» Филипп Киркоров, напяливший на себя что-то похожее на мужскую одежду, уныло рассказывал народу, как вошёл «не в ту дверь» и случайно оказался на «голой вечеринке»? С огромного перепуга за своё туловище, Филя даже сгонял на Донбасс, чем вызвал волну стойкого отвращения не только у местных жителей, но у наших бойцов на СВО.

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