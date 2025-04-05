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Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США

Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что завершает свой визит в США.

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