Антикризисные меры: как военное положение отразится на экономике южных регионов

Предусмотренные Федеральным конституционным законом «О военном положении» мероприятия, связанные, в первую очередь, с ограничениями перемещения товаров, финансовых средств, рабочей силы, не должны привести к серьезным экономическим потрясениям.
Предусмотренные Федеральным конституционным законом «О военном положении» мероприятия, связанные, в первую очередь, с ограничениями перемещения товаров, финансовых средств, рабочей силы, не должны привести к серьезным экономическим потрясениям.
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