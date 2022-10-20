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Антикризисные меры: как военное положение отразится на экономике южных регионов

Антикризисные меры: как военное положение отразится на экономике южных регионов

Предусмотренные Федеральным конституционным законом «О военном положении» мероприятия, связанные, в первую очередь, с ограничениями перемещения товаров, финансовых средств, рабочей силы, не должны привести к серьезным экономическим потрясениям.

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