Телеканал CNN: Число обслуживающих российскую нефть танкеров превысило 600

Американские аналитики изучают вопросы обхода Россией введённых в её отношении санкций. Общая оценка такова: санкции, безусловно, сказываются на российской экономике, однако многочисленные контакты России на международной арене позволяют подавляющее большинство санкционных мер обходить.
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