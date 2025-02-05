Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на первую леди в суд

Журналистка Наташа Рей, которая заявила, что Брижит Макрон родилась мужчиной, подаст в суд Парижа жалобу против первой леди Франции, а также обратится в ЕСПЧ, рассказал РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
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