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Быстров заявил, что легионер "Оренбурга" должен "накрыть поляну" Сычевому

Быстров заявил, что легионер "Оренбурга" должен "накрыть поляну" Сычевому

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал эпизод матча между "Оренбургом" и воронежским "Факелом", в котором легионер из Коста-Рики Джимми Марин "украл" гол у своего партнера Владимира Сычевого.

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