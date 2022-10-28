Быстров заявил, что легионер "Оренбурга" должен "накрыть поляну" Сычевому

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал эпизод матча между "Оренбургом" и воронежским "Факелом", в котором легионер из Коста-Рики Джимми Марин "украл" гол у своего партнера Владимира Сычевого.