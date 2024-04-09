В Петербурге заработала технология, которая не позволит кататься вдвоем на электросамокате

В других городах России такой возможности пока нет Среди всех городов РФ, где есть электросамокаты, Петербург стал первым, где появилась технологию, выявляющую поездки вдвоем на одном электросамокате, сообщили 9 апреля в пресс-службе компании Whoosh.
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