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Петербургский дневник

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В Петербурге заработала технология, которая не позволит кататься вдвоем на электросамокате

В Петербурге заработала технология, которая не позволит кататься вдвоем на электросамокате

В других городах России такой возможности пока нет Среди всех городов РФ, где есть электросамокаты, Петербург стал первым, где появилась технологию, выявляющую поездки вдвоем на одном электросамокате, сообщили 9 апреля в пресс-службе компании Whoosh.

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