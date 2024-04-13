Турецкие власти опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО в Турции

На фоне напряжённой ситуации между Ираном и Израилем после ударов последнего по иранскому консульству в Дамаске в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Тель-Авив получал данные с натовской базы в Турции.
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