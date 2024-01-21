12 человек погибли при обстреле Кировского района Донецка

РИАМО - 21 янв. Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12. В Куйбышевском районе улице Ленкоранской беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.