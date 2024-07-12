Под видом жены Кушанашвили мошенники пытались обмануть продюсера Дворцова

Шоумен Отар Кушанашвили продолжает бороться с раком, находясь в больнице. В этот трудный период его поддерживают друзья и коллеги, среди которых одним из первых финансовую помощь оказал певец Николай Басков, сообщает «Комсомольская правда».
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