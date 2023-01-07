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Индейка в беконе с черносливом, сыром и розмарином

Индейка в беконе с черносливом, сыром и розмарином

Потрясающе вкусные и сочные рулетики из филе индейки "Индилайт". Приятный аромат розмарина, сладость чернослива и сливочный сыр отлично дополняют блюдо! Завернула рулетики в бекон и запекла в белом вине! Такое блюдо украсит праздничный стол! .

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