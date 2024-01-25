Появились сообщения об отсутствии военнопленных с Украины на борту Ил-76

Сообщение об отсутствии военнопленных с Украины на борту Ил-76 не подтвердилось Некоторые украинские Telegram-каналы сообщили, что в самолете Ил-76, потерпевшем крушение в среду, 24 января, в Белгородской области, не было военнопленных с Украины.