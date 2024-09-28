США требуют от Нигерии освободить руководителя Binance

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США недавно одобрил резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance, задержанного нигерийскими властями по обвинениям в финансовых махинациях.
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