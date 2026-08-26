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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Муром» опубликовал второе промо к матчу с 2Drots: «Нужно обыграть 2D, не забудь!»

27 августа 2Drots встретятся с «Муромом» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России. Начало – в 19:30 (мск).

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