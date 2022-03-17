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Защитник «Астаны» Бескоровайный: «У меня есть пункт в контракте: если я не хочу оставаться в Казахстане, я могу вернуться в Словакию»

Украинский защитник «Астаны» Данила Бескоровайный рассказал о начале сезона и о деталях контракта. — Сначала вы дома сыграли вничью с «Шахтером» (0:0) [«Астане» присуждено техническое поражение со счетом 0:3 — прим.

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