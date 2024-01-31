СТАРЫЙ STEAM АККАУНТ✅2004г 7dig✅HL Platinum Pack +OE✅https://irongamers.ru/sale/key/2578523 – ● В CS GO будет медаль 10 летний ветеран● ПЕРВАЯ ПОЧТА● 7 значный steam id (7 dig)● Без региональных ограничений● 2004 года регистрации● Half-Life Platinum Pack● Prime статус отсутствуетПосле оплаты вы получаете 100% рабочий steam аккаунт 2004 года регистрации с 8 играми (Half-Life Platinum Pack) и 7 значимым steam ID , в CS GO будет медаль 10 летний ветеран, также к аккаунту вы получаете первуюоригинальнуюродную почту.