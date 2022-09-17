Путин о ходе СВО на саммите в Самарканде.Путин прокомментировал "контрнаступление" ВСУ, призвав посмотреть, "чем оно закончится";Наступательная операция в Донбассе не прекращается, но мы не спешим;Россия воюет не всей армией, а лишь контрактной частью;Основной целью спецоперации РФ является освобождение Донбасса;Зеленский же объявил, что не готов и не хочет разговаривать с Россией, ну не готов, не надо;На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России;СВО это не какое-то предупреждение, а специальная военная операция, в ходе ее мы видим попытки проведения терактов, мы действительно на это сдержанно отвечаем, но до поры до времени;Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты;Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого началась спецоперация;ВС РФ нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине и пообещал еще более серьезный ответ в будущемРоссия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик.