«Ванкувер» Задорова обыграл «Нэшвилл» и повел в серии плей-офф

«Ванкувер» на выезде обыграл «Нэшвилл» и повел в серии. Ранним утром 27 апреля в Нэшвилле (штат Теннесси, США) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимали «Ванкувер Кэнакс».
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