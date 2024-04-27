«Ванкувер» Задорова обыграл «Нэшвилл» и повел в серии плей-офф

«Ванкувер» на выезде обыграл «Нэшвилл» и повел в серии. Ранним утром 27 апреля в Нэшвилле (штат Теннесси, США) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимали «Ванкувер Кэнакс».