В ПНИПУ выяснили, как водород влияет на хрупкость деталей из сплавов

Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Металлы и сплавы под действием водорода изменяют свои свойства, и у некоторых из них даже небольшое содержание водорода приводит к снижению вязкости или пластичности, то есть к охрупчиванию и возможному образованию микротрещин.
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