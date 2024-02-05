В ПНИПУ выяснили, как водород влияет на хрупкость деталей из сплавов

Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Металлы и сплавы под действием водорода изменяют свои свойства, и у некоторых из них даже небольшое содержание водорода приводит к снижению вязкости или пластичности, то есть к охрупчиванию и возможному образованию микротрещин.