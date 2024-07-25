"Дачная амнистия": как по упрощенной схеме оформить участок

Анна АНЮХИНА, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Почему «дачной амнистией» стоит воспользоваться как можно быстрее и не затягивать оформление дач и участков? Начиная с 2014 года Крым активно интегрируется в правовое поле Российской Федерации.