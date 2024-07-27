Китайского генетика, незаконно изменившего ДНК детей, пригласили в США

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который незаконно отредактировал геном эмбриона человека в 2018 году, создав первых в мире младенцев с измененными генами, рассматривает предложение о работе в США, 26 июля сообщает гонконгское издание South China Morning Post.
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