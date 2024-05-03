Шамил Данияне кысып кочты. «Син минем өчен бу дөньядагы бердәнбер хатын-кыз. Мин сезне яратачакмын, гел ярдәм итәчәкмен, мин сине бала белән ялгызыңны ташларга җыенмыйм, ләкин.
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Шамил Данияне кысып кочты. «Син минем өчен бу дөньядагы бердәнбер хатын-кыз. Мин сезне яратачакмын, гел ярдәм итәчәкмен, мин сине бала белән ялгызыңны ташларга җыенмыйм, ләкин.