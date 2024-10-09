Юрист Соловьев: мошенники в РФ начали действовать от лица спецслужб

Мошенники совершенствуют схемы по обману граждан: одна из них – действия от имени "сотрудника ФСБ" который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств жертвы, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью агентству “Прайм".
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