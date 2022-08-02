Помощник Медведева пообещал, что со взломщиками страницы политика во «ВКонтакте» разберутся

Вечером 1 августа от лица зампреда Совбеза был опубликован пост про геополитику, однако позже его удалилиПомощник заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева сообщил, что с теми, кто взломал страницу политика во «ВКонтакте», разберется администрация соцсети и «те, кому положено».
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