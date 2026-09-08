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Сюрприз из недр: в Китае при поиске меди обнаружили древнего динозавра на полукилометровой глубине

Сюрприз из недр: в Китае при поиске меди обнаружили древнего динозавра на полукилометровой глубине

В ходе разведки медных месторождений на территории китайской Внутренней Монголии специалисты извлекли с 473-метровой глубины геологический керн, в котором оказались частицы скелета доисторического ящера.

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