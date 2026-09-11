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Новости для Фанов

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Шестьдесят лет одиночества: почему Янка Дягилева осталась настоящей

Шестьдесят лет одиночества: почему Янка Дягилева осталась настоящей

Есть артисты, которые десятилетиями выстраивают публичный образ, дают бесконечные интервью, мелькают на обложках и всё равно исчезают из памяти, стоит им только замолчать.

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