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Сергей Росляков: «Собинина и Ходыкин пробуют четверной выброс. Уверен, и другие пары не обойдутся без ультра-си, в спорте нельзя без прогресса»

«Не думаю, что в новом сезоне парное катание будет упрощаться. Уже много лет этот вид развивается по схеме: сначала осваиваются технически более сложные элементы, на которые затем накладывается хореографическая составляющая.

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