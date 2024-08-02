Парень хотел купить участок земли и случайно нашел остров на продажу. Земля обошлась дешевле новой машины

24-летний финский студент Оливер Рассел в конце июля купил частный остров. На собственном участке земли посреди акватории он планирует построить коттедж и сауну — но всех интересует, как парню удалось получить целый остров по цене ниже, чем стоимость некоторых автомобилей.
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