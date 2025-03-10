В Калуге наградили активистов ТОС «Суворовская»

В рамках работы общины был выполнен значительный объем ремонтов дворов и межквартальных проездов. Также была обновлена улица Огарева, установлено новое оборудование на детских площадках, а во дворах появились малые архитектурные формы.
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