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В Петербурге смонтировали временные трубы на сети "Пражская"

В Петербурге смонтировали временные трубы на сети "Пражская"

Как сообщили 14 сентября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, протяженность временных труб на распределительной сети "Пражская" составляет почти 3 тысячи метров.

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