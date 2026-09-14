В Петербурге смонтировали временные трубы на сети "Пражская"

Как сообщили 14 сентября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, протяженность временных труб на распределительной сети "Пражская" составляет почти 3 тысячи метров.
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