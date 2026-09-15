Спасатели Севастополя испытали отечественное снаряжение у крепости Каламита

На базе Инкерманского карьера прошли плановые учения подразделений «Юг» и «Север».Серия учебно-тренировочных занятий по спасению людей на сложном горном рельефе состоялась в районе крепости Каламита.
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