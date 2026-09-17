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Бумажная свадьба: 2 года брака — что подарить, как отметить и поздравить

Вторая годовщина брака в российской традиции называется бумажной свадьбой. Согласно материалу Life.ru, за два года супруги успевают адаптироваться к совместной жизни, распределить обязанности и сформировать семейные привычки.

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