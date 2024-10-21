Паспорт спас жизнь участнику СВО из Прикамья

Дмитрий Гурин

Оригинально конечно, но как гражданский паспорт оказался у действующего военнослужащего если он его сдает в военкомате при получении "удостоверения личности военнослужащего"....... или с 2003 года и после обновления редакции постановления в 2016-м все поменялось?