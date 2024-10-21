Осколок от дрона застрял на странице с фотографией.Военнослужащего из Прикамья паспорт спас от гибели.
Паспорт спас жизнь участнику СВО из Прикамья
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Оригинально конечно, но как гражданский паспорт оказался у действующего военнослужащего если он его сдает в военкомате при получении "удостоверения личности военнослужащего"....... или с 2003 года и после обновления редакции постановления в 2016-м все поменялось?
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