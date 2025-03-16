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Взрывы в Херсоне: Киев заявляет о новой атаке на подконтрольной территории

Взрывы в Херсоне: Киев заявляет о новой атаке на подконтрольной территории

В Херсоне, подконтрольном Киеву, снова раздались взрывы. Херсонская область стала частью России осенью 2022 года, но её часть продолжает удерживать Украина.

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