Сотрудники штаба реновации ответили на вопросы ветеранов в САО

В Головинском и Бескудниковском районе прошли встречи, в которых приняли участие представители местных ветеранских организаций и специалистов городского штаба по контролю за реализацией программы расселения старых пятиэтажек.
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