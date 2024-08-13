Врио министра транспорта Крыма назначили Людмилу Олейник

Глава Крыма назначил врио министра транспорта РК. Фото: Гала Амарандо«Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Олейник Людмилу Григорьевну, заместителя министра транспорта Республики Крым – начальника управления экономики и финансов», – сказано в указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
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