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Крымское информационное агентство

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Врио министра транспорта Крыма назначили Людмилу Олейник

Врио министра транспорта Крыма назначили Людмилу Олейник

Глава Крыма назначил врио министра транспорта РК. Фото: Гала Амарандо«Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Олейник Людмилу Григорьевну, заместителя министра транспорта Республики Крым – начальника управления экономики и финансов», – сказано в указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

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