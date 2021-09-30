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Россия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ

Россия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в блокировании ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

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ВЛАДИМИР ЛАПИН
поведение России в этой обсиранье, напоминает мазохизм, платить деньги сволочам за то что тебя всячески ругают.......... это писец полный!!!
ФинамИнфо
Я вообще считаю, что мы должны игнорировать все эти международные суды, организации. Все равно их решения не имеют силы. То есть пользы от них никакой окромя заразы и паразитов.

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