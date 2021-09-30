Россия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ

Картина дня. ФинансыПолитикаРоссия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕГоссекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в блокировании ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАДИМИР ЛАПИНповедение России в этой обсиранье, напоминает мазохизм, платить деньги сволочам за то что тебя всячески ругают.......... это писец полный!!!ФинамИнфоЯ вообще считаю, что мы должны игнорировать все эти международные суды, организации. Все равно их решения не имеют силы. То есть пользы от них никакой окромя заразы и паразитов.Комментировать
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