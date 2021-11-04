Это наконец случилось. США решили пожертвовать Украиной ради отношений с Россией.

Политика как она естьПолитикаЭто наконец случилось. США решили пожертвовать Украиной ради отношений с Россией. Пока народ Украины думает, что Запад еще с ними, люди более близкие к реальной политике начали подозревать что-то неладное.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновСША будут постоянно иметь в виду Киев, как платформу давления на Россию. А посему будут поддерживать её на плаву. А при таком раскладе у Зен. остаётся это положение неопределённости. Он далее так и будет верещать. А у США проблем и у себя по горло и без Киева. Силой они не могут воспользоваться, а остаётся заигрывание и затягивание времени. Противопоставить в военке пока нечего. Турция как чемодан без ручки болтается под ногами и где то откровенно мешает. Нет пока возможности для резких и реальных движений сторон!Комментировать
Свежие комментарии