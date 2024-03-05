Reuters: Китай в 2024 году собирается увеличить военные расходы на 7,2%

В 2024 году Китай планирует увеличить расходы на оборону на 7,2 %. Об этом говорится во вторник, 5 марта, в проекте бюджета КНР, с которым агентство Reuters ознакомилось перед открытием второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14 созыва.
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